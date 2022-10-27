Брянская ГИБДД напомнила о правилах вождения в холодную погоду

В Брянской области погода в ближайшее время сменится на более холодную, что повлечет за собой аварии на дорогах. Об этом в четверг, 27 октября, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

В ведомстве водителям рассказали о правилах поведения на дороге при холодах.

Так, следует соблюдать безопасную дистанцию, так как тормозной путь на мокрой дороге увеличивается. Также нужно избегать резких перестроений и поворотов руля, так как это может спровоцировать занос.

Перед покрытым водой участком нужно снизить скорость и проехать его с особой осторожностью.

Пешеходам в ГИБДД посоветовали использовать светоотражающие элементы.

«Переходите проезжую часть только в установленных местах, после того, как убедитесь, что все автомобили остановились и пропускают вас», — напомнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выпал первый снег. Осадки зафиксировали на севере и северо-западе региона. Тогда в ряде городов прошли первые заморозки, температура опускалась до –1,4 градуса.