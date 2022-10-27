В Самару привезли обновленные вагоны метро

В Самару из Санкт-Петербурга доставили обновленные вагоны метро. Об этом в четверг, 27 октября, пишет НИА «Самара» со ссылкой нв начальника электродепо «Кировское» Самарского метрополитена Дмитрия Андреева.

Вагоны прошли капитальный ремонт на заводе «Метровагонмаш». Им заменили колеса, внутри установили систему видеонаблюдения, пожаротушения и специальный перегородки, чтобы исключить падение пассажиров на рельсы.

В июне в Петербург были отправлены пять вагонов. 26 октября их привезли обратно. Вагоны выйдут на линию через три недели после пусконаладочных работ и ночной обкатки.

По словам Андреева, капитальный ремонт позволит продлить срок службы вагонов на 15 лет. На полное обновление подвижного состава потребуется еще 2 года, пишет 63.ру.