Администрацию Тамбова обязали установить пандус в одном из жилых домов
В Тамбове городскую администрацию обязали установить пандус в доме, где живет инвалид I группы. Об этом в четверг, 27 октября, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».
В суд из-за отсутствия пандуса обратилась прокуратура Октябрьского района. Ведомство заявило о необходимости обеспечить дом соответствующими устройствами снаружи и внутри с учетом потребностей жильца.
Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.