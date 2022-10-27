Администрацию Тамбова обязали установить пандус в одном из жилых домов

В Тамбове городскую администрацию обязали установить пандус в доме, где живет инвалид I группы. Об этом в четверг, 27 октября, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В суд из-за отсутствия пандуса обратилась прокуратура Октябрьского района. Ведомство заявило о необходимости обеспечить дом соответствующими устройствами снаружи и внутри с учетом потребностей жильца.

Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.