Жителей Петербурга предупредили о «погодных качелях» в выходные

В предстоящие выходные жителей Санкт-Петербурга ждут «погодные качели». Об этом в четверг, 27 октября, пишут «Невские новости» со ссылкой на синоптика Александра Шувалова.

По его словам, в субботу, 29 октября, воздух в городе прогреется до 12– 14 градусов. При этом ожидается дождь и ветер.

В воскресенье на погоду будет влиять холодный циклон, отмечает ИА FlashNord. Ветер усилиться, но дожди прекратятся. Температура при этом к вечеру упадет до +4 градусов.

Днем ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что жителей Москвы и столичного региона к концу текущей недели ожидает существенное потепление.