Лося заметили на Северной окружной дороге в Рязани

Рядом с Северной окружной дорогой в Рязани, которая сейчас находится на реконструкции, заметили лося. Об этом в четверг, 27 октября, пишет 62INFO.ru со ссылкой на сообщения очевдцев в социальных сетях.

Лось периодически попадается рязанским водителям. Впервые животное заметили в начале октября.

17 октября местные жители в очередной раз сообщили о лосе.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что в Самарской области накануне из оросительного канала спасли молодого лося. Егеря пришли на помощь животному. На месте они соорудили ему трап, и лось смог выйти из канала.