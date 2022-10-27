Автомобиль сбил пешехода в Рязани

Автомобиль ГАЗ-2110 сбил пешехода на Куйбышевском шоссе в Рязани. Об этом в четверг, 27 октября, пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 26 октября, в 13:25 у дома № 37.

За рулем авто был 48-летний местный житель. Он сбил 24-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший обратился за помощью к медикам. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Также накануне, 26 октября, два грузовика столкнулись на внутренней стороне 52-го км МКАД. Движение на дублере было временно перекрыто.