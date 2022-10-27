В Липецкой области спасли провалившуюся в яму собаку

В поселке Маяк в Липецкой области спасли собаку, которая провалилась в глубокую яму и не могла самостоятельно выбраться. Об этом в четверг, 27 октября, пишет GOROD48 со ссылкой на пресс-службу УГПСС.

Инциидент произошел 24 октября на улице Садовая. Животное громко скулило. Жители не могли достать его. Приехавшие на место спасатели спустили в яму лестницу и вытащили собаку.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что в Самарской области накануне из оросительного канала спасли молодого лося. Егеря пришли на помощь животному. На месте они соорудили ему трап, и лось смог выйти из канала.