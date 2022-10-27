Житель Липецка открыл первую в мире станцию соколиной почты

Житель Липецка Валерий Сушков открыл первую в мире станцию соколиной почты в подмосковных Мытищах. Об этом в четверг, 27 октября, пишет LipetskMedia.

Первым в мире почтальоном стала 14-летняя представительница семейства соколиных балобан Дульсинея.

Сушков рассказал, что открыть станцию он задумал несколько лет назад во время посещения заповедника «Галичья гора» в Липецкой области.

«Я долгое время дружил с заведующим питомником хищных птиц на Галичьей горе Петром Дудиным, внесшим неоценимый вклад в сохранение исчезающих видов соколообразных и сумевшего объединить сокольников России», — отметил Сушков в разговоре с журналистами издания.

Два года назад Дудин умер. Поэтому, по рекомендации его вдовы, первую почтовую станцию открыли не на Галичьей горе, а в Центре соколиной охоты.