Молочная отрасль Воронежской области вошла в тройку крупнейших по стране

Воронежская область заняла третье по России место по производству молока. Об этом в четверг, 27 октября, пишет ИА «Абирег».

При этом в Центральном федеральном округе регион занял первое место.

Местные аграрии с начала года произвели 650 тыс. т продукта. В целом в области производится 4,5% всего российского молока.

Как отмечается в материале, наиболее развито молочное животноводство в Кантемировском, Каменском, Бобровском, Аннинском и Лискинском районах.

По состоянию на сентябрь, в расчете на одну корову молочного стада надоено 5,7 тыс. кг молока. Это 101,6% к аналогичному периоду прошлого года.