Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях бывают в семь-десять раз выше потерь Вооруженных сил РФ. Об этом в четверг, 27 октября, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве.

Президент отметил, что киевский режим борется с Россией «до последнего украинца». Путин подчеркнул, что людей не жалеют совсем.

«Потери там местами, знаете, — это я говорю об этом с сожалением – потери бывают 1 к 10, 1 к 8, последнее время почти всегда — 1 к 7, 1 к 8», — отметил российский лидер.

По его словам, люди, стоящие у власти в Киеве, не защищают национальные интересы Украины.

Ранее в этот день Путин заявил, что у него не было недооценки противника на Украине. По его мнению, в условиях, если бы еще несколько лет украинская сторона строила укрепрайоны и обучала войска, ситуация для России была бы совсем другая.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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