На Кубани женщина пыталась выбросить с балкона двухмесячного сына

На Кубани возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая свесила своего двухмесячного сына с балкона на седьмом этаже. Об этом сообщили в четверг, 27 октября, в пресс-службе управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в четверг женщина с дочерью и двухмесячным сыном находилась дома одна. В какой-то момент она, взяв младенца, вышла на балкон, где перевесила ребенка через перила.

«Крики малыша и его старшей сестры, которая пыталась успокоить мать, услышала пожилая супружеская пара, проживающая в соседней квартире. Мужчина вышел на свой балкон и стал уговаривать фигурантку прекратить противоправное поведение, а его супруга в это время смогла зайти в квартиру женщины, проследовала на балкон и сумела забрать у подозреваемой младенца, после чего с обоими детьми ушла к себе домой», — говорится в сообщении.

Установлено, что 38-летняя женщина с супругом и малолетними детьми проживает в квартире, расположенной на седьмом этаже многоквартирного жилого дома на улице Горной в селе Агой Туапсинского района.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению») и ч.2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

В ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания детей в семье. В отношении подозреваемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Также решается вопрос о ее госпитализации. Помимо этого будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.

Ранее в этот день сообщалось, что в Иркутске возбудили уголовное дело после падения трехлетней девочки из окна на третьем этаже. Инцидент произошел 22 октября. Девочка забралась на подоконник, открыла окно, облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса, и выпала вниз. Ребенок получил различные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.