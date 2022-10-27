В Италии мужчина ранил ножом игрока «Арсенала» и еще четверых посетителей ТЦ

В торговом центре (ТЦ) города Ассаго под Миланом мужчина ранил ножом пятерых человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — центральный защитник футбольного клуба «Арсенал» Пабло Мари, который с августа играет за другой клуб на правах аренды.

Как сообщает 27 октября издание Tgcom24, нападавшим оказался 46-летний итальянец, который схватил нож с полки супермаркета в торговом центре и успел ранить им пятерых человек. Его задержали прибывшие сотрудники полиции.

В настоящее время не установлено, произошло ли нападение вследствие ссоры, или задержанный страдает психическим заболеванием. Версию теракта следователи исключили.

По данным издания, в результате инцидента пострадали пятеро человек, трое из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших оказался испанский футболист, центральный защитник английского клуба «Арсенал» Пабло Мари, который с августа на правах аренды играет за итальянский клуб «Монца». Как уточняется, он находится в сознании и его жизни ничего не угрожает.

В сентябре 2019 года похожий случай произошел в торговом центре в округе Балтимор (штат Мэриленд, США). Тогда неизвестный ранил по меньшей мере пятерых посетителей ТЦ ножом.