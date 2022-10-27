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В Нидерландах массово закрываются пекарни на фоне энергетического кризиса

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Около 20 пекарен в Нидерландах были вынуждены закрыться, так как их затраты на фоне энергетического кризиса выросли на 80%. Сообщает портал NL Times со ссылкой на Голландскую ассоциацию предпринимателей по производству хлеба и кондитерских изделий (NBOV).

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Директор ассоциации Мари-Элен Зенгеринк объясняет такой стремительный рост затрат возросшими ценами на сырье и электроэнергию. Кроме того, пекари сталкиваются с уменьшением числа клиентов, что сказывается на обороте. Из-за этого, по словам Зенгеринк, в ближайшее время сотни сотрудников пекарен могут остаться без работы.

«Большинство пекарей в последнее время подняли цены в два-три раза, но так не может продолжаться бесконечно. Люди должны продолжать покупать хлеб и выпечку», — заявила директор NBOV.

В связи с этим она призвала власти принять меры для решения данной проблемы и предложила кабинету министров компенсировать разницу между ценой на энергоносители «тогда и сейчас» авансом.

«Это правда, что цена на газ падает, но пекари еще не видят этого снижения в своих счетах за электроэнергию. А потребность в этом сейчас высока», — отметила директор NBOV.

Ранее, 25 октября, депутат Европарламента (ЕП) от Нидерландов Марсель де Граф покинул крайне правую группу ЕП «Идентичность и демократия», так как больше не мог терпеть ее «воинственную» позицию по отношению к России. В частности, он отметил, что сейчас за события на Украине расплачиваются граждане Нидерландов.

24 октября сообщалось, что власти Нидерландов сделали исключение для десятков компаний и учреждений, освободив их от выполнения санкций против России. Начиная с февраля правительство страны выдало уже 91 разрешение на освобождение от санкций ЕС против России.

6 сентября сообщалось, что власти Нидерландов разрешили ряду городов, в том числе Гааге, пользоваться контрактами, заключенными с дочерней компанией «Газпрома», как минимум до января 2023 года. Также из-за трудностей с поиском альтернативных поставщиков энергоресурсов некоторые городские советы в Нидерландах попросили правительство временно освободить их от санкций Евросоюза против РФ.

10 августа стало известно, что в Нидерландах была официально зарегистрирована самая высокая в Евросоюзе цена на газ. На тот момент стоимость газа в Нидерландах была в два раза выше средней европейской.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию Москвы по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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