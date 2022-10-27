В Москве открылся съезд участников фестиваля школьных музеев «Культурный маршрут»

В московском Музее Победы в четверг, 27 октября, открылся Съезд участников Всероссийского фестиваля школьных музеев «Культурный маршрут». Фестиваль собрал более 300 активистов, среди которых команды-победители Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Культурный маршрут», партнеры программы «Школьный Музей Победы», педагоги и эксперты музейного сообщества.

На съезде собрались представители 50 российских регионов. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму, отметив, что патриотическая и просветительская программа «Школьный Музей Победы» получила широкую поддержку образовательных учреждений и объединила вокруг своих благородных задач огромное число участников, что не может не радовать.

«Тех, кто гордится историей нашей страны, кто искренне считает, что в каждой российской школе обязательно должен быть музей, бережно хранящий память о минувшей войне и ее героях, рассказывающий о земляках, их ратных и трудовых свершениях, о жизни родного края», — говорится в телеграмме, которую во время открытия зачитал директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Обратилась к собравшимся и министр культуры Ольга Любимова. Она выразила уверенность в том, что съезд пройдет на достойном уровне и позволит участникам лучше узнать о работе коллег, даст ребятам возможность продемонстрировать свои яркие идеи, внести личный вклад в развитие своего региона.

«Желаю вам успехов и всего наилучшего», — сказала Любимова в своем видеообращении.

Поздравили участников и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, председатель Российского военно-историческое общества Владимир Мединский, депутат Госдумы Елена Цунаева, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников и многие другие.

В ходе церемонии открытия была запущена интерактивная карта, в которую вошли все проекты участников конкурса «Культурный маршрут». Это около 500 видеоэкскурсий по школьным музеям, местам боевой славы и памятным районам российских городов и сел.

Ознакомиться с этой картой теперь могут все желающие. Она доступна на главной странице сайта Музея Победы.

В последующие два дня в Музее Победы будут работать образовательные площадки, в рамках которых участники познакомятся с лучшими музейными практиками, представят результаты деятельности своих музеев и обменяются опытом. Под руководством наставников школьники разработают новые экскурсионные исторические маршруты и проекты.

17 октября президент России Владимир Путин дал поручение разработать единый подход к преподаванию в школах истории родного края. К разработке программ предлагается привлечь Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество.