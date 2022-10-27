Дело возбудили по факту падения трехлетней девочки из окна в Иркутске
В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту падения трехлетней девочки из окна на третьем этаже. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службах региональных прокуратуры и СУ СКР.
Инцидент произошел 22 октября, когда мужчина оставил свою трехлетнюю дочь с маленьким братом. Девочка забралась на подоконник, открыла окно, облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса и выпала вниз, увлекая за собой ребенка.
Девочка получила различные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Сейчас ее состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Свою проверку случившегося организовала прокуратура. Ведомство даст оценку исполнению законодательства в сфере семейного благополучия. Расследование продолжается.