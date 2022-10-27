Дороги отремонтировали в частном секторе одного из округов Иркутска
В Свердловском округе Иркутска отремонтировали дороги в частном секторе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Покрытие обновили на улицах Еловой, Ломоносова, Кольцова, Овражной, Лиственничной, а также в переулке Короленко. На улице Набережная Каи на отрезке от пересечения с улицей Медведева до дома № 23 выполнена отсыпка песчано-гравийной смесью.
Как уточняет ИА IrkutskMedia, общая протяженность восьми отремонтированных участков составила около 2 км. В 2023 году обновление дорог в частном секторе планируется продолжить.
14 октября сообщалось, что в Иркутске завершили ремонт дорог на улицах Александра Невского и Карпинской. В 2023-м мэрия намерена проработать вопрос о запуске школьного автобуса по Карпинской.