Американский невролог назвал симптомы инфекций головного мозга

Профессор биохимии неврологии в Медицинском центре Джорджтаунского университета, доктор Джеймс Джордано назвал пять симптомов, которые могут возникать при инфекциях головного мозга. Его слова приводит издание ETNT.

Как отметил специалист, инфекции головного мозга встречаются не так часто, но являются крайне опасными. Они могут быть бактериальными, вирусными, грибковыми или паразитарными. Все они очень опасны и требуют немедленного реагирования. Поэтому очень важно знать симптомы, которыми могут сопровождаться поражения мозга, вызванные подобного рода инфекциями.

В частности, как рассказал врач, следует обратить внимание на проблемы с памятью и речью. Такой симптом может указывать на развитие деменции, вызванной различными инфекционными заболеваниями.

Еще одним типичным симптомом Джордано назвал головную боль, которую никак не удается купировать. По его словам, если головная боль не проходит в течение нескольких дней, это веский повод обратиться к врачу. Причем как можно скорее.

Также человек может испытывать трудности с пониманием слов. То есть он осознает, что идет диалог с собеседником, может не слышать всех слов, они у него путаются или же ему просто сложно воспринять говорящего. Такой симптом, как рассказал доктор Джордано, указывает на нарушение когнитивных функций мозга.

«Инфекции головного мозга обычно вызывают кратковременные нарушения функций, включая когнитивные и двигательные способности, а также эмоциональные и поведенческие функции. Отсюда такие последствия», — рассказал он.

По его словам, вирусные или бактериальные инфекции, которые распространились на нервную систему, нередко сопровождаются судорогами. Такие приступы обычно возникают внезапно и могут сопровождаться головной болью, лихорадкой и спутанностью сознания.

Еще одним симптомом является резкая смена настроения и поведения. Кроме того, человек может страдать от галлюцинаций или впасть в депрессию.

Во всех этих случаях необходимо незамедлительно обратиться к врачу и пройти соответствующие обследования, заключил Джордано.

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