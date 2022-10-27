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Путин рассказал о вкладе Собянина в развитие Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мэр Москвы Сергей Собянин многое сделал для комфорта жителей и гостей столицы. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин.

«За последние годы мэр Собянин очень много сделал для того, чтобы купировать угрозы и создавать условия для того, чтобы москвичи и те, кто приезжает в Москву для работы или с туристическими целями, чувствовали себя здесь комфортно. Очень много сделал», — сказал он, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, команда Собянина решает проблемы города гораздо лучше, чем во многих других мегаполисах. К числу достижений мэра президент отнес решение проблем с транспортом и развитием социальной инфраструктуры.

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Также в ходе ответов на вопросы Путин заявил, что не видит необходимости в переносе столицы из Москвы.

26 октября Собянин объявил, что электродепо «Нижегородское», которое будет обслуживать Большую кольцевую линию (БКЛ) столичного метро, планируют ввести в эксплуатацию в следующем году.

Ранее, 21 октября, столичная мэрия сообщала, что в Москве планируется создать не менее 20 технопарков по программе комплексного развития территорий. Отмечалось, что на объектах разместят современные инновационные производства со складами и офисами.

20 октября заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что порталом «Наш город» за 11 лет работы стали пользоваться почти более двух млн москвичей. По ее словам, за это время «удалось решить уже около 6,5 млн разных бытовых вопросов».

Более того, в 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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