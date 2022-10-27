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Около 10 тыс. проверок бизнеса отменили с начала года в Оренбуржье

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Фото: Правительство Оренбургской области
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В Оренбургской области с начала года власти отменили около 10 тыс. проверок бизнеса. С марта количество проверок бизнеса снизилось на 70%. Со стороны Роспотребнадзора их стало вдвое меньше.

Об этом стало известно на совещании в региональном правительстве, на котором обсуждались вопросы инвестиционной привлекательности области и поддержки предпринимательства. Как сообщает 56orb.ru, в первую очередь речь шла о снижении административного давления.

По словам губернатора Дениса Паслера, за последние годы регион улучшил свои позиции в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Оренбуржье поднялось с 52-го на 19-е место. Это, в частности, стало возможным из-за создания инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Однако, отметил губернатор, в данное время бизнес испытывает большую нагрузку, поэтому важно снизить административное давление в области проверок.

Участники встречи по ее итогам решили общаться с представителями бизнеса регулярно для того, чтобы понимать проблемы и улучшать инвестиционный климат.

В четверг, 27 октября, президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве заявил о том, что режим отмены плановых проверок бизнеса в России будет продлен на 2023 год. Плановые проверки прекращены для МСП (малого и среднего предпринимательства. — Ред) и для крупного бизнеса.

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