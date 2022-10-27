Еще одну площадку для сдачи норм ГТО построили в Приморье

В Приморском крае возвели новую площадку для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Ее открыли селе Центральное 26 октября.

Площадку обустроили на территории школы № 29. Она будет доступна для всех жителей села. Как отметил глава сельского поселения Александр Касилов, заниматься на тренажерах смогут как дети, так и взрослые, пишет ИА PrimaMedia.

На территории установили сдвоенные силовые и гимнастические тренажеры, рукоходы, разноуровневые брусья для всех групп мышц. Около каждого снаряда установлены таблички с инструкцией, а также QR-кодом, с помощью которого можно узнать дополнительные сведения о правильном обращении с тренажером и его производителе.

Как уточняет РИА «Восток-Медиа», это вторая площадка для сдачи норм ГТО в Шкотовском районе Приморья. Первая появилась в 2020 году в селе Романовка.

Стоимость спортплощадки составила около 3 млн рублей. Средства выделили в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» и госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы.