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Участок дороги Актобе – Оренбург сделают платным

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Участок дороги Актобе (Казахстан) – Оренбург станет платным. Об этом сообщил глава министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев.

По его словам, до 2025 года платными сделают 11 тыс. км дорог, в том числе участок трассы Актобе – Оренбург.

Как пишет Урал56.ру, сначала дороги отремонтируют и приведут в порядок. Только потом будут вводить плату за проезд.

Министр напомнил, что в республике уже есть порядка 2,2 тыс. км платных дорог. За 1 км с легковых автомобилей берут 1 тенге (0,13 рублей), а с грузовых автомобилей — 25 тенге (3,29 рублей).

РИА «Оренбуржье» уточняет, что расстояние между Актобе и Жайсаном, населенным пунктом у границы с Россией, составляет 97 км.

Планируется сделать платной казахстанскую трассу Актобе – Уральск. Как ожидается, это произойдет также к 2025 году.

Ранее, 21 октября, сообщалось, что российское правительство одобрило инициативу о введении экспериментального правового режима по реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» на трассе М-11 «Нева». Введение режима позволит в течение трех лет апробировать цифровые инновации на грузовом транспорте.

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