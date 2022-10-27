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Водитель иномарки насмерть сбил женщину на переходе в Благовещенске

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В Благовещенске (Амурская область) водитель иномарки насмерть сбил женщину на переходе, после чего скрылся. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекции.

Авария произошла 27 октября в 18:10 на пересечении улиц Горького и Комсомольской. Неустановленный водитель за рулем Toyota Probox при повороте направо не предоставил преимущество в движении 70-летней женщине, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пенсионерка получила различные травмы, от которых скончалась на месте, пишет Амурская Служба Новостей. Водитель с места происшествия скрылся.

Сотрудники полиции уже обнаружили машину. Ведется розыск автомобилиста.

24 октября в Красноярском крае 47-летний водитель Toyota при обгоне выехал на обочину и сбил 15-летнего мальчика, который шел по краю проезжей части. Подросток погиб на месте.

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