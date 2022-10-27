Путин связал визит Пелоси на Тайвань с самоуверенностью и безнаказанностью

Президент России Владимир Путин связал визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань с самоуверенностью и чувством безнаказанности. Об этом он заявил 27 октября, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер добавил, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, Россия всегда придерживалась этой позиции, а визиты должностных лиц США на остров Москва воспринимает как провокации.

«Ну вот происходит то, что происходит, эта трагедия на Украине, весь Запад на нас там обрушился, пытается развалить нашу экономику, оружие миллиардами, боеприпасы поставляет на Украину, борются с Россией. Ну зачем надо в это же время портить отношения с Китаем?» — сказал он.

Глава государства считает, что поступки Запада противоречат здравому смыслу и логике.

«Зачем надо было тащиться этой бабушке в Тайвань, чтобы провоцировать Китай на ответные какие-то действия в то время, когда они с Россией не могут урегулировать никак отношения из-за того, что происходит на Украине. Ну бред какой-то просто. Кажется, что в этом есть какая-то тонкая глубокая задумка. Я думаю, что нет там ни шиша никакой тонкой задумки, просто бред и всё. И самоуверенность, самоуверенность и чувство безнаказанности. Вот что лежит в основе подобных иррациональных действий», — отметил он.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.