Путин заявил о неспособности Евросоюза защитить свои интересы в экономике

Европа не может защитить свои интересы в экономике, о чем свидетельствуют взрывы на «Северных потоках». Об этом в четверг, 27 октября, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве.

«Европа защищает свои интересы, особенно в сфере экономики, но и то не очень. Вон взорвали газопроводные системы, это же не наши, они общеевропейские. Там в «Северном потоке» одном пять европейских компаний представлено, все молчат» — сказал Путин.

Он напомнил, что «Газпром» опубликовал снимки 2016 года, на которых видно, что под газопроводом лежит американское взрывное устройство. Однако тогда заявлялось, что его потеряли на учениях. Между тем, как подчеркнул президент, западные СМИ даже не упомянули об этом, что говорит об использовании монополии в средствах массовой информации, чтобы продвигать то, что нужно.

Ранее в этот день сообщалось, что зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода «Северный поток» в экономической зоне Швеции. После проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию поврежденного участка, которое по текущим оценкам займет от трех до пяти дней.

Накануне Вооруженные силы (ВС) Швеции сообщили, что в течение текущей недели будут проводить дополнительное обследование морского дна в районе диверсии на газопроводах.

Разгерметизация двух ниток первого «Северного потока» и одной нитки «Северного потока – 2» вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября. В результате было зафиксировано падение давления. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы были повреждены из-за взрывов.

Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. При этом как заявил 21 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия безуспешно пытается получить доступ к расследованию ЧП на «Северных потоках».