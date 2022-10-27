Реклама
Прямой эфир
Мир
Иран заявил о готовности стать воротами для соединения России с Ближним Востоком
Мир
Швеция выдала России разыскиваемого за убийство в Калининграде
Общество
Путин назвал Эрдогана сильным лидером, который не позволит сесть себе на шею
Экономика
Цена нефти Brent выросла до $95 за баррель впервые с 14 октября
Общество
Путин не увидел необходимости в переносе столицы из Москвы
Экономика
Режим отмены плановых проверок бизнеса продлят на 2023 год
Экономика
Путин заявил о прохождении пика трудностей от санкций для экономики России
Культура
Новым худруком «Уголка дедушки Дурова» стала Наталья Дурова-младшая
Мир
В Киеве переименовали 40 связанных с Россией улиц и площадей
Мир
В Зимбабве усилили охрану посольства РФ после инцидента со стрельбой
Мир
Путин допустил поездку на саммит G20
Мир
В ООН заявили о контактах с разными странами по экспорту российского зерна
Сюжет:

Путин заявил о неспособности Евросоюза защитить свои интересы в экономике

Путин: Европа не очень защищает свои интересы в экономике, что показали взрывы на «Северных потоках»
0
Фото: REUTERS/Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европа не может защитить свои интересы в экономике, о чем свидетельствуют взрывы на «Северных потоках». Об этом в четверг, 27 октября, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве.

Следствие увели: РФ не включат в разбирательства по «Северным потокам»
К каким выводам Дания, Германия и Швеция успели прийти в ходе своих расследований

«Европа защищает свои интересы, особенно в сфере экономики, но и то не очень. Вон взорвали газопроводные системы, это же не наши, они общеевропейские. Там в «Северном потоке» одном пять европейских компаний представлено, все молчат» — сказал Путин.

Он напомнил, что «Газпром» опубликовал снимки 2016 года, на которых видно, что под газопроводом лежит американское взрывное устройство. Однако тогда заявлялось, что его потеряли на учениях. Между тем, как подчеркнул президент, западные СМИ даже не упомянули об этом, что говорит об использовании монополии в средствах массовой информации, чтобы продвигать то, что нужно.

Ранее в этот день сообщалось, что зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода «Северный поток» в экономической зоне Швеции. После проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию поврежденного участка, которое по текущим оценкам займет от трех до пяти дней.

Накануне Вооруженные силы (ВС) Швеции сообщили, что в течение текущей недели будут проводить дополнительное обследование морского дна в районе диверсии на газопроводах.

Разгерметизация двух ниток первого «Северного потока» и одной нитки «Северного потока – 2» вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября. В результате было зафиксировано падение давления. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы были повреждены из-за взрывов.

Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. При этом как заявил 21 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия безуспешно пытается получить доступ к расследованию ЧП на «Северных потоках».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022