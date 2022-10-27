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Путин выразил поддержку возможному вступлению Саудовской Аравии в БРИКС

Путин заявил, что поддерживает возможное вступление Саудовской Аравии в БРИКС
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Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah
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Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает возможное вступление Саудовской Аравии в БРИКС (объединение Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР).

Пополнить рады: Египет, Саудовская Аравия и Турция могут вступить в БРИКС
Не исключено, что некоторые из них присоединятся к объединению очень скоро

«Саудовская Аравия — быстроразвивающаяся страна. У лидера большие планы по диверсификации экономики. Конечно, страна достойна быть членом крупных международных организаций, таких как БРИКС, как ШОС, мы будем развивать сотрудничество», — сказал российский лидер.

Он добавил, что для вступления государства в объединение нужен консенсус всех стран, входящих в союз.

Ранее в октябре президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил о том, что Саудовская Аравия заинтересована в присоединении к группе БРИКС. Он отметил, что желание выразил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

В конце сентября в МИД России сообщили, что ряд зарубежных стран выражают интерес к вступлению в БРИКС. Замглавы МИД Сергей Рябков отметил тогда, что полтора десятка стран в той или иной форме уже выразили интерес к присоединению к данной группе.

Также, по словам Рябкова, страны группы уже начали работу по вопросам возможного расширения организации.

Ранее желание вступить в организацию выразили Алжир, Саудовская Аравия, Турция, Египет и Нигерия. Иран и Аргентина со своей стороны уже подали заявки на вступление.

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