Путин выразил поддержку возможному вступлению Саудовской Аравии в БРИКС
Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает возможное вступление Саудовской Аравии в БРИКС (объединение Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР).
«Саудовская Аравия — быстроразвивающаяся страна. У лидера большие планы по диверсификации экономики. Конечно, страна достойна быть членом крупных международных организаций, таких как БРИКС, как ШОС, мы будем развивать сотрудничество», — сказал российский лидер.
Он добавил, что для вступления государства в объединение нужен консенсус всех стран, входящих в союз.
Ранее в октябре президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил о том, что Саудовская Аравия заинтересована в присоединении к группе БРИКС. Он отметил, что желание выразил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
В конце сентября в МИД России сообщили, что ряд зарубежных стран выражают интерес к вступлению в БРИКС. Замглавы МИД Сергей Рябков отметил тогда, что полтора десятка стран в той или иной форме уже выразили интерес к присоединению к данной группе.
Также, по словам Рябкова, страны группы уже начали работу по вопросам возможного расширения организации.
Ранее желание вступить в организацию выразили Алжир, Саудовская Аравия, Турция, Египет и Нигерия. Иран и Аргентина со своей стороны уже подали заявки на вступление.