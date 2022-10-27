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В ООН заявили о контактах с разными странами по экспорту российского зерна

В ООН заявили о контактах с разными странами по экспорту российского зерна

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Генеральный секретарь конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен контактирует с разными странами по вопросу устранения препятствий для российского экспорта зерна и удобрений. Об этом 27 октября сообщил заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.

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«Ребека Гринспен работает с различными странами и добивается прогресса», — сказал он на брифинге.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия определится с продлением зерновой сделки до 18 ноября. По ее словам, в настоящее время Москва не видит выполнения меморандума о разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки, и Россию это не устраивает.

Накануне, 26 октября, депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что пока страны НАТО или Евросоюза не пересмотрят свое отношение к зерновой сделке, продлевать ее нецелесообразно. Парламентарий напомнил, что зерновая сделка — «это жест доброй воли, который оказала Россия» и, в частности, ее президент.

Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции «и обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом».

24 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что перед продлением зерновой сделки должны быть решены все юридические вопросы Москвы по ней.

До этого, 16 октября, в Москве прошли переговоры с представителями ООН по зерновой сделке. Целями переговоров были продление и расширение сделки, а также содействие экспорту российского зерна и удобрений. Россия в ходе консультаций отметила необходимость пакетного выполнения данной сделки.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для произошедшего 8 октября теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе.

Днем ранее депутат Госдумы Евгений Нифантьев в беседе с «Известиями» предположил, что возможный выход России из зерновой сделки отрицательно скажется на уровне жизни беднейших стран мира.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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