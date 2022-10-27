Заморозки до -12 градусов и туман ожидаются в Башкирии
В Башкирии в ночь на 28 октября ожидаются заморозки. По данным Башкирского гидрометеорологического центра, в ночные часы температура понизится до -7 градусов, в а в некоторых районах и вовсе установится мороз до -12 градусов.
Днем в пятницу, 28 октября, температура будет колебаться около 0 градусов, от -2 до +3.
Ни осадков, ни сильного ветра синоптики не ждут, но утром и ночью возможен туман, который снизит видимость до 500 м. Республиканское МЧС предупредило о гололедице, пишет ИА «МедиаКорСеть».
Ранее, 26 октября, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в интервью радио Sputnik рассказал, что погода предстоящей зимой в России может характеризоваться как теплыми, так и холодными аномалиями. В частности, из-за тренда на глобальное потепление зимы в России постепенно становятся менее холодными.