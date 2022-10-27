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Охота на волков началась на территории Карелии

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В районах Карелии после многочисленных обращений жителей о выходе хищников к населенным пунктам стартовала охота на волков. Об этом сообщает республиканское министерство природы.

На сегодняшний день по всей республике выдано более 500 разрешений на отстрел волков, добыто 129 особей. Разрешения выдаются наиболее опытным охотникам, пишет ИА «Карелinform».

«На данный момент охота осложняется отсутствием снежного покрова. Тем не менее, сотрудники министерства ориентируют охотников на добычу волка в районе населенных пунктов, где зафиксированы выходы диких животных», — говорится в сообщении ведомства.

Обращения в минприроды о замеченных волках поступали из поселков Пяльма Пудожского района, Амбарный Лоухского района, Поросозеро Суоярвского района, станции Шуйская Прионежского района, а также из ряда населенных пунктов Питкярантского и Пряжинского районов. Случаев нападения на людей не зафиксировано.

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