Путин отшутился на вопрос о «стремлении в рай»
Президент России Владимир Путин заявил, что специально задумался, отвечая на вопрос журналиста, который вспомнил его же фразу «мы как мученики попадем в рай».
Также он обратил внимание, что для российской стороны нет ни военного, ни политического смысла в том, чтобы наносить ядерный удар по территории Украины.
21 сентября Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия.
Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.
В октябре 2018 года президент РФ назвал условие, при котором Москва может применить ядерное оружие. Тогда в ходе пленарной сессии «Валдая» он подчеркнул, что концепция России — это ответ на встречный удар».
По словам президента РФ, россияне «как мученики попадут в рай». Противники РФ «просто сдохнут, даже не успев раскаяться», добавил Путин.