Путин назвал свою главную цель на посту президента

Президент России Владимир Путин заявил, что на посту главы государства он руководствуется исключительно интересами страны и не боится своей работы. Соответствующее заявление он сделал 27 октября, отвечая на вопросы на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Когда я работаю, я не думаю о каких-то исторических свершениях. На своем посту я руководствуюсь исключительно интересами страны», — сказал президент.

Говоря о страхе, глава государства отметил, что если бы он боялся, то ничего бы не делал.

«Хотя многие бы сейчас хотели услышать, что я боюсь», — подчеркнул Путин.

Во время своего выступления он также заявил, что пик трудностей в российской экономике, связанных с санкциями, пройден. По его словам, российская экономика будет развиваться на более устойчивой и суверенной платформе.

12 сентября Путин заявил, что Россия справляется с давлением со стороны Запада, тактика блицкрига в отношении ее экономики не сработала. Он отметил, что реализация в России комплекса мер по поддержке экономики позволила не допустить ее спада и стабилизировать инфляцию.