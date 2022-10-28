В мокроступах по топталищу

В Госдуму внесли законопроект о защите русского языка, который — если его примут — запретит чрезмерное использование заимствованных слов. По мысли его авторов, заимствования должны быть только оправданными, а закон позволит «осуществлять контроль» за тем, как чиновники и остальные граждане России соблюдают нормы современного русского литературного языка. Однако я уверен, что это своего рода «закручивание гаек» в отношении заимствований ни к чему хорошему не приведет.

Это может показаться забавным, но в самом тексте закона есть огромное количество иностранных слов. Это «федеральный», «сфера», «национальный», «формирование», «грамматика», «нормативный», «комиссия» и многие другие. Всем им можно подобрать или на худой конец придумать русские аналоги, например, «комиссию» назвать «собранием», но возникает вопрос — а зачем?

Борьба с заимствованиями — занятие абсолютно бессмысленное. На земле нет ни одного мирового языка (а русский, безусловно, относится к мировым языкам не только по количеству носителей, но и по количеству стран, в которых он используется в разных статусах), в котором не было бы заимствованных слов. Они были во все века.

Сейчас, в XXI веке, когда мы живем в эпоху глобализации, во всех языках есть элементы американского варианта английского языка. Когда появилось слово «принтер», некоторые пуристы предлагали вместо него использовать слово «печатник», но из этого, как мы знаем, ничего не вышло.

В новом законе, кроме прочего, меня беспокоит полное отсутствие критериев того, какие заимствования оправданные (и их еще можно употреблять), а какие — нет (и значит, они под запретом). Например, у слова «интернет» в русском языке есть аналоги — это «Сеть» или «всемирная паутина», но как понять, нужно на них переходить или нет? «Интернет» — это излишнее заимствование или еще нормально?

Более того, для реализации этого закона придется создавать какие-то списки слов — разрешенных и запрещенных, справочники, словари. Однако это нельзя сделать по щелчку, на это уходят годы и даже десятилетия научного труда целых коллективов. А как это будет работать до появления таких словарей? Каждый должен догадаться сам? Не догадался — штраф?

Кроме того, такая работа стоит огромных денег, а в финансово-экономическом обосновании к проекту закона сказано, что никаких дополнительных бюджетных нагрузок его применение не несет.

На мой взгляд, законодательно запрещать заимствования также бесполезно, как запрещать мат. Время от времени региональные власти издают законы, связанные с борьбой с ненормативной лексикой, предлагают за мат штрафовать и так далее. Но уничтожить мат законом нельзя, его вообще нельзя уничтожить, потому что это один из древнейших пластов русского и славянских языков. То же самое и с заимствованиями.

Если этот проект — очередная попытка дистанцироваться от Запада (борьба с заимствованиями как борьба с западным влиянием), то явно не самая удачная.

Возникает вопрос: с какого момента заимствований мы начинаем вычищать язык? Заимствования какой эпохи у нас под запретом? Если c начала XX века, то тогда мы должны уничтожить, например, всю спортивную терминологию. Если с начала XXI, то придется переименовать всё связанное со сферой IT, включая сами «информационные технологии» — обоих этих слов до определенного момента не было в русском языке.

Заимствования связаны с открытием нового — в искусстве, науке, технологиях. При Петре I страна разворачивается на Запад — заимствуются технологии, а с ними и их названия. Поэтому в Петровскую эпоху в русском появляется множество заимствований из немецкого и голландского, чуть позднее — из итальянского и французского.

Почему, например, весь оперный «словарь» в русском, как и в европейских языках, итальянского происхождения? Потому что именно оттуда пришло классическое искусство оперы. Мы понимаем, что опера бывает и французской, и немецкой, и русской, но все равно слова, которые обеспечивают базовые понятия этого искусства, во всех языках остаются итальянскими. «Ария», «сопрано», «либретто», «каватина», сама «опера», наконец!

И сейчас, когда мы живем в эпоху интернет-реальности, мы неминуемо будем использовать слова, которые придумали те, кто создавал и обеспечивал эту реальность. А поскольку это были не мы, то и слова — не наши. И это нормально.

Как минимум с начала XIX века в России существовала лингвистическая полемика «западников» и «славянофилов», последние тоже, как могли, боролись за чистоту русского языка, чем неизменно вызывали ироничные усмешки у западников. В том числе, кстати, и у Пушкина, который охотно и с явным удовольствием использовал иностранные слова. Помните из «Онегина»:

…Всё тихо, просто было в ней,

Она казалась верный снимок

Du comme il faut... (Шишков, прости:

Не знаю, как перевести.)

Адмирал Шишков был тем, кто среди прочих выступал против засилья иностранных слов. Он настаивал на том, что всем им нужно придумать русский вариант. В народной памяти он остался как человек, который якобы предлагал заменить слово «галоши» на «мокроступы», а «тротуар» на «топталище».

Но тогда это была просто общественная дискуссия интеллектуалов, она не доходила до уровня законодательных актов. Теперь же это пытаются ввести в законодательное русло.

Язык — это самоочищающаяся система, которая сама успешно борется с тем, что ей не нужно. Да, есть заимствования мотивированные и немотивированные. Классическим примером немотивированного заимствования, на мой взгляд, является слово «окей», которое используется вместо традиционных русских «ладно», «хорошо», «согласен», «добро», «пусть будет так». Когда мы так говорим, то из всего доступного нам репертуара языковых средств выбираем вот это коротенькое, глупенькое словечко. Но говорить «окей» людям не запретишь.

Безусловно, в современном русском языке есть необоснованное засорение сленгом и жаргонизмами. Вряд ли такие слова, как «изи», «чилить», «криповый», «краш» и другие «шедевры» молодежного сленга, можно считать достойным языка приобретением. Но сленг — это не весь язык, а отдельный его пласт, он не несет в себе большой угрозы.

А вот что действительно, на мой взгляд, создает проблему для современного русского языка, так это чудовищные канцеляризмы, которые повсеместно используют в своей речи чиновники и на которых пишутся законы. Неоднократно сталкивался с тем, что когда мне дают для экспертной оценки тот или иной законодательный документ я, даже будучи лингвистом и доктором филологических наук, должен очень сильно сосредоточиться и напрячься, чтобы понять, о чем наверняка там идет речь. Вот это действительно проблема.

От всех этих «сиквестирований», «транспарентности», «коррупциогенности» и «монетизации» нужно уходить в сторону понятного русского языка — люди, наделенные властью и принимающие законы, должны все-таки говорить на языке, который понятен обычному среднестатистическому гражданину нашей страны. Разговор на «птичьем языке» приводит к разрыву, непониманию и напряжению. И это невыгодно ни одной из сторон.

Автор — лингвист, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка РГПУ им. А.И. Герцена

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора