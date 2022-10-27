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В Киеве переименовали 40 связанных с Россией улиц и площадей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Киевский городской совет переименовал 40 улиц, переулков и площадей, связанных с Россией и советским прошлым. Об этом 27 октября сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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В частности, переименованию подлежат улицы Пушкинская, Некрасовская, Краснодарская, Астраханская, Маршала Тимошенко, Александра Матросова, переулок Московский, площадь Героев Бреста.

Кличко отметил, что новые названия для улиц выбирали киевляне. Всего на голосования были вынесены 296 городских топонимов. Получившие наибольшее количество голосов варианты представлялись городскому совету.

Накануне сообщалось, что в Киеве переименовали улицу, названную в честь русского художника Алексея Саврасова, в Костопаловскую.

21 сентября в центре города Днепра улицу Шмидта переименовали в улицу Степана Бандеры.

Ранее, 12 сентября, киевские власти обнародовали список из 40 переименованных улиц, проспектов и площадей, связанных с Россией и советским прошлым.

25 августа Кличко рассказал, что городская рада переименовала 95 улиц, переулков и площадей, связанных с Россией и СССР.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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