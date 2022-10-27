Новым худруком «Уголка дедушки Дурова» стала Наталья Дурова-младшая
Дрессировщица, режиссер Наталья Дурова-младшая назначена художественным руководителем московского театра «Уголок дедушки Дурова». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в четверг, 27 октября.
«27 октября Наталья Юрьевна была представлена труппе в новом качестве. Официально в должность она вступит 1 ноября», — говорится в сообщении.
Юрий Дуров, занимавший этот пост с 2007 года, продолжит работу заместителем художественного руководителя по творческим вопросам, передает агентство городских новостей «Москва».
Наталья Дурова — представительница всемирно известной цирковой династии Дуровых. Она является праправнучкой основателя династии дрессировщика Владимира Дурова (1863–1934) и племянницей Натальи Дуровой, руководившей театром с 1978 по 2007 год.
Ранее, 29 июня, художественным руководителем Театра имени Гоголя стал режиссер театра и кино Антон Яковлев.
Новые руководители также были назначены в ряде других столичных театров. Так, художественным руководителем московского театра «Школа современной пьесы» стал режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Дмитрий Астрахан.