Реклама
Прямой эфир
Мир
Иран заявил о готовности стать воротами для соединения России с Ближним Востоком
Мир
Швеция выдала России разыскиваемого за убийство в Калининграде
Общество
Путин назвал Эрдогана сильным лидером, который не позволит сесть себе на шею
Экономика
Цена нефти Brent выросла до $95 за баррель впервые с 14 октября
Общество
Путин не увидел необходимости в переносе столицы из Москвы
Экономика
Режим отмены плановых проверок бизнеса продлят на 2023 год
Экономика
Путин заявил о прохождении пика трудностей от санкций для экономики России
Культура
Новым худруком «Уголка дедушки Дурова» стала Наталья Дурова-младшая
Мир
В Киеве переименовали 40 связанных с Россией улиц и площадей
Мир
В Зимбабве усилили охрану посольства РФ после инцидента со стрельбой
Мир
Путин допустил поездку на саммит G20
Мир
В ООН заявили о контактах с разными странами по экспорту российского зерна

Аналитик оценил решение ЕЦБ повысить ставки

Аналитик Беспалов: ЕЦБ сложнее повышать ставки, чем коллегам из США, но регулятору необходимо что-то противопоставить инфляции
0
Фото: Global Look Press/Shan Weiyi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейскому центробанку (ЕЦБ) сложнее повышать ставки, чем регулятору в США, который в начале ноября, вероятно, также увеличит ставку на 75 базисных пунктов, рассказал «Известиям» 27 октября аналитик КСП «Капитал УА» Михаил Беспалов.

Удушающий прием: почему ставка ФРС для Европы опаснее энергокризиса
Борьба американцев с инфляцией может погрузить часть мира в глубокую долговую яму

«Тем не менее ЕЦБ необходимо что-то противопоставить инфляции, которая по итогам сентября хоть и перестала быть двузначной, но не отошла далеко от двузначных значений, составив 9,9% г/г (год к году. — Ред.) при целевом уровне в 2%», — отметил он.

Эксперт уточнил, что в Соединенных Штатах и в еврозоне высокая инфляция обусловлена во многом ростом стоимости энергоносителей и продуктов питания. По его словам, за год цены на энергоресурсы в еврозоне выросли по итогам сентября на 40,7%, а пищевые продукты, табак и алкоголь прибавили в цене 11,8%. Как правило, спрос на эти товары неэластичен. Бороться с такой инфляцией монетарными методами, повышая ставку, может быть неэффективно, добавил эксперт.

«Тем не менее у европейского регулятора выбор невелик, поскольку, во-первых, отсутствие противодействия инфляции может повлиять на инфляционные ожидания и подорвать доверие к ЕЦБ, что способно еще сильнее усугубить ситуацию. Во-вторых, на фоне повышения ставок в США снизившийся относительно доллара курс евро также усугубляет положение, вызывая удорожание импортных товаров», — объяснил Беспалов.

Кроме того, аналитик рассказал, что ситуация в Европе осложняется тем, что запас прочности экономики и уровни закредитованности в различных государствах еврозоны разнятся, поэтому резкое повышение ставок может отрицательно сказаться на долгах наиболее уязвимых стран.

«В этой связи европейский регулятор летом ввел в действие механизм Transmission Protection Instrument (TPI), в рамках которого ЕЦБ покупает долги уязвимых стран, не допуская слишком сильного расширения спредов между бумагами стран — членов еврозоны. При этом, в отличие от ФРС (Федеральная резервная система. — Ред.), которая параллельно с повышением ставки сокращает баланс, ЕЦБ продолжает реинвестировать средства, полученные от погашения облигаций, купленных ранее в рамках программ выкупа PEPP и APP», — подчеркнул он.

Ранее в этот день стало известно, что ЕЦБ во второй раз подряд поднял ставки на 75 базисных пунктов. Базовая кредитная ставка увеличилась до 2% — максимального уровня c начала марта 2009 года. Ставка по депозитам достигла 1,50%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 2,25%. Отмечалось, что ожидается дальнейшее повышение процентных ставок для обеспечения своевременного возвращения инфляции к ее среднесрочному целевому уровню в 2%.

Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос Хурадо 14 октября допустил возможность технической рецессии в еврозоне в ближайшие месяцы. Он также рассказал, что инфляция будет находиться на уровне 10% до конца этого года и начнет постепенно снижаться в 2023 году.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022