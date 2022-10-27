Аналитик оценил решение ЕЦБ повысить ставки

Европейскому центробанку (ЕЦБ) сложнее повышать ставки, чем регулятору в США, который в начале ноября, вероятно, также увеличит ставку на 75 базисных пунктов, рассказал «Известиям» 27 октября аналитик КСП «Капитал УА» Михаил Беспалов.

«Тем не менее ЕЦБ необходимо что-то противопоставить инфляции, которая по итогам сентября хоть и перестала быть двузначной, но не отошла далеко от двузначных значений, составив 9,9% г/г (год к году. — Ред.) при целевом уровне в 2%», — отметил он.

Эксперт уточнил, что в Соединенных Штатах и в еврозоне высокая инфляция обусловлена во многом ростом стоимости энергоносителей и продуктов питания. По его словам, за год цены на энергоресурсы в еврозоне выросли по итогам сентября на 40,7%, а пищевые продукты, табак и алкоголь прибавили в цене 11,8%. Как правило, спрос на эти товары неэластичен. Бороться с такой инфляцией монетарными методами, повышая ставку, может быть неэффективно, добавил эксперт.

«Тем не менее у европейского регулятора выбор невелик, поскольку, во-первых, отсутствие противодействия инфляции может повлиять на инфляционные ожидания и подорвать доверие к ЕЦБ, что способно еще сильнее усугубить ситуацию. Во-вторых, на фоне повышения ставок в США снизившийся относительно доллара курс евро также усугубляет положение, вызывая удорожание импортных товаров», — объяснил Беспалов.

Кроме того, аналитик рассказал, что ситуация в Европе осложняется тем, что запас прочности экономики и уровни закредитованности в различных государствах еврозоны разнятся, поэтому резкое повышение ставок может отрицательно сказаться на долгах наиболее уязвимых стран.

«В этой связи европейский регулятор летом ввел в действие механизм Transmission Protection Instrument (TPI), в рамках которого ЕЦБ покупает долги уязвимых стран, не допуская слишком сильного расширения спредов между бумагами стран — членов еврозоны. При этом, в отличие от ФРС (Федеральная резервная система. — Ред.), которая параллельно с повышением ставки сокращает баланс, ЕЦБ продолжает реинвестировать средства, полученные от погашения облигаций, купленных ранее в рамках программ выкупа PEPP и APP», — подчеркнул он.

Ранее в этот день стало известно, что ЕЦБ во второй раз подряд поднял ставки на 75 базисных пунктов. Базовая кредитная ставка увеличилась до 2% — максимального уровня c начала марта 2009 года. Ставка по депозитам достигла 1,50%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 2,25%. Отмечалось, что ожидается дальнейшее повышение процентных ставок для обеспечения своевременного возвращения инфляции к ее среднесрочному целевому уровню в 2%.

Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос Хурадо 14 октября допустил возможность технической рецессии в еврозоне в ближайшие месяцы. Он также рассказал, что инфляция будет находиться на уровне 10% до конца этого года и начнет постепенно снижаться в 2023 году.