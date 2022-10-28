Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ обратилась в Совбез ООН для расследования по биолабораториям США на Украине
Мир
Белый дом заявил об открытости каналов связи с Россией
Мир
В ООН заявили об отсутствии мандата на расследование по биолабораториям на Украине
Мир
Путин не исключил превращения Одессы в символ разрешения конфликта
Мир
WSJ сообщила о пробках из танкеров из-за переизбытка газа в Европе
Мир
В Италии мужчина ранил ножом игрока «Арсенала» и еще четверых посетителей ТЦ
Мир
Reuters сообщило об отсутствии у ФРГ средств для решения энергокризиса
Происшествия
На Кубани женщина пыталась выбросить с балкона двухмесячного сына
Мир
В Нидерландах массово закрываются пекарни на фоне энергетического кризиса
Мир
Украинское СМИ сообщило о тестовой поставке Киеву электроэнергии из ЕС
Общество
Песков назвал речь Путина на «Валдае» мировоззренческой и прикладной
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Мужчины в РФ заявили о более снисходительном отношении руководства к женщинам

SuperJob: каждый пятый мужчина в России убежден, что руководители чаще прощают ошибки женщинам
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчины уверены, что руководители чаще прощают ошибки женщинам, в то время как девушки придерживаются противоположного мнения. Такой результат показал опрос, проведенный специалистами сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

М не Ж: Россия заняла 129-е место в рейтинге гендерного равенства
Правового паритета удалось достичь только в вопросах владения собственностью и передвижения

В исследовании, с которым 28 октября ознакомились «Известия», приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения, работающего в смешанных коллективах, и 500 руководителей из всех округов России.

Как показал опрос, и большинство сотрудников, и большинство руководителей считает, что отношение к недоработкам представителей обоих полов одинаково строгое. Однако всё же есть те, кто подтверждает гендерную дискриминацию в отношениях начальства и подчиненных.

Так, почти каждый пятый мужчина (18%) убежден, что его руководитель более снисходителен к ошибкам женщин. При этом такой точки зрения чаще придерживаются как те, кто работает под начальством мужчины, так и те, кем руководят женщины.

В то же время 10% женщин уверены, что их руководитель чаще прощает ошибки мужчинам, а еще 8% — женщинам. Те сотрудницы, что работают под руководством женщин, чаще говорят о лояльности начальства к мужчинам. В то же время среди работниц, трудящихся под руководством мужчин, примерно поровну тех, кто говорит о большей терпимости к мужчинам, и тех, кто видит снисхождение к женщинам.

Что касается самих руководителей смешанных коллективов, то в большей снисходительности к недоработкам женщин мужчины признаются гораздо чаще. Начальницы же чуть чаще прощают подчиненных мужчин.

В августе из исследования SuperJob стало известно, что за последние семь лет карьерный путь к большинству мидл- и топ-должностей в России стал короче и для мужчин, и для женщин. При этом если менеджерами среднего звена становятся представители обоих полов, то до топовых позиций гораздо чаще добираются мужчины. Как отметили специалисты, некоторые должности пока остаются традиционно мужскими.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022