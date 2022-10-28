Мужчины в РФ заявили о более снисходительном отношении руководства к женщинам

Мужчины уверены, что руководители чаще прощают ошибки женщинам, в то время как девушки придерживаются противоположного мнения. Такой результат показал опрос, проведенный специалистами сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В исследовании, с которым 28 октября ознакомились «Известия», приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения, работающего в смешанных коллективах, и 500 руководителей из всех округов России.

Как показал опрос, и большинство сотрудников, и большинство руководителей считает, что отношение к недоработкам представителей обоих полов одинаково строгое. Однако всё же есть те, кто подтверждает гендерную дискриминацию в отношениях начальства и подчиненных.

Так, почти каждый пятый мужчина (18%) убежден, что его руководитель более снисходителен к ошибкам женщин. При этом такой точки зрения чаще придерживаются как те, кто работает под начальством мужчины, так и те, кем руководят женщины.

В то же время 10% женщин уверены, что их руководитель чаще прощает ошибки мужчинам, а еще 8% — женщинам. Те сотрудницы, что работают под руководством женщин, чаще говорят о лояльности начальства к мужчинам. В то же время среди работниц, трудящихся под руководством мужчин, примерно поровну тех, кто говорит о большей терпимости к мужчинам, и тех, кто видит снисхождение к женщинам.

Что касается самих руководителей смешанных коллективов, то в большей снисходительности к недоработкам женщин мужчины признаются гораздо чаще. Начальницы же чуть чаще прощают подчиненных мужчин.

В августе из исследования SuperJob стало известно, что за последние семь лет карьерный путь к большинству мидл- и топ-должностей в России стал короче и для мужчин, и для женщин. При этом если менеджерами среднего звена становятся представители обоих полов, то до топовых позиций гораздо чаще добираются мужчины. Как отметили специалисты, некоторые должности пока остаются традиционно мужскими.