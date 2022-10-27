Юрист назвала не подлежащие мобилизации категории осужденных

Член ассоциации юристов России Мария Спиридонова в четверг, 27 октября, рассказала «Известиям», какие категории осужденных не подлежат мобилизации.

Как отметила эксперт, ч. 1 ст. 86 УК РФ устанавливает, что лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. Судимость учитывается при рецидиве преступлений, назначении наказания и влечет за собой иные правовые последствия в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами.

Под иными правовыми последствиями понимаются соответствующие ограничения, например ограничения на занятие трудовой деятельностью, непосредственно связанной с управлением легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта при осуществлении перевозок пассажиров и багажа и так далее, уточнила Спиридонова.

«Данные ограничения касались и мобилизации, теперь же мобилизации не подлежат граждане, имеющие судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, за совершение теракта, захват заложников, госизмену, шпионаж. Таким образом, граждане, имеющие судимость за преступления, которые не исключают мобилизацию, могут быть призваны в ряды Вооруженных сил РФ. Однако это не означает, что мобилизовать будут лиц из числа заключенных», — заключила юрист.

Ранее в этот день депутаты Госдумы в III чтении приняли закон, согласно которому на военную службу в России в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления, за исключением определенных их видов. Те же поправки устанавливают, что граждане, которые проходят альтернативную службу в армии в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации будут продолжать ее проходить.

Ранее, 13 октября, сообщалось, что в Совете Федерации завершили работу над законопроектом, предусматривающим участие в боевых действиях осужденных — как военнослужащих, так и гражданских лиц. Уточнялось, что в законопроекте предлагается рассмотреть возможность отсрочки исполнения наказания для осужденных «в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта», но не для всех.

По словам одного из авторов проекта, сенатора Ольги Ковитиди, предполагалась возможность участия в боевых действиях военнослужащих, приговоренных к срокам лишения свободы до пяти лет. Исключить же возможность участия в боевых действиях авторы законопроекта предложили для осужденных за участие в массовых беспорядках, лиц, пропагандировавших нацистскую символику или распространявших фейки о Вооруженных силах РФ.

В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский лидер подписал соответствующие указы.

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