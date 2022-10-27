Реклама
Прямой эфир
Мир
Иран заявил о готовности стать воротами для соединения России с Ближним Востоком
Мир
Швеция выдала России разыскиваемого за убийство в Калининграде
Общество
Путин назвал Эрдогана сильным лидером, который не позволит сесть себе на шею
Экономика
Цена нефти Brent выросла до $95 за баррель впервые с 14 октября
Общество
Путин не увидел необходимости в переносе столицы из Москвы
Экономика
Режим отмены плановых проверок бизнеса продлят на 2023 год
Экономика
Путин заявил о прохождении пика трудностей от санкций для экономики России
Культура
Новым худруком «Уголка дедушки Дурова» стала Наталья Дурова-младшая
Мир
В Киеве переименовали 40 связанных с Россией улиц и площадей
Мир
В Зимбабве усилили охрану посольства РФ после инцидента со стрельбой
Мир
Путин не исключил поездку на саммит G20
Мир
В ООН заявили о контактах с разными странами по экспорту российского зерна

Юрист назвала не подлежащие мобилизации категории осужденных

Юрист Спиридонова назвала категорию осужденных, которые не подлежат мобилизации
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член ассоциации юристов России Мария Спиридонова в четверг, 27 октября, рассказала «Известиям», какие категории осужденных не подлежат мобилизации.

Гражданские позиции: кто может претендовать на альтернативную службу
В закон о мобилизации в РФ внесли поправки

Как отметила эксперт, ч. 1 ст. 86 УК РФ устанавливает, что лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. Судимость учитывается при рецидиве преступлений, назначении наказания и влечет за собой иные правовые последствия в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами.

Под иными правовыми последствиями понимаются соответствующие ограничения, например ограничения на занятие трудовой деятельностью, непосредственно связанной с управлением легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта при осуществлении перевозок пассажиров и багажа и так далее, уточнила Спиридонова.

«Данные ограничения касались и мобилизации, теперь же мобилизации не подлежат граждане, имеющие судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, за совершение теракта, захват заложников, госизмену, шпионаж. Таким образом, граждане, имеющие судимость за преступления, которые не исключают мобилизацию, могут быть призваны в ряды Вооруженных сил РФ. Однако это не означает, что мобилизовать будут лиц из числа заключенных», — заключила юрист.

Ранее в этот день депутаты Госдумы в III чтении приняли закон, согласно которому на военную службу в России в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления, за исключением определенных их видов. Те же поправки устанавливают, что граждане, которые проходят альтернативную службу в армии в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации будут продолжать ее проходить.

Ранее, 13 октября, сообщалось, что в Совете Федерации завершили работу над законопроектом, предусматривающим участие в боевых действиях осужденных — как военнослужащих, так и гражданских лиц. Уточнялось, что в законопроекте предлагается рассмотреть возможность отсрочки исполнения наказания для осужденных «в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта», но не для всех.

По словам одного из авторов проекта, сенатора Ольги Ковитиди, предполагалась возможность участия в боевых действиях военнослужащих, приговоренных к срокам лишения свободы до пяти лет. Исключить же возможность участия в боевых действиях авторы законопроекта предложили для осужденных за участие в массовых беспорядках, лиц, пропагандировавших нацистскую символику или распространявших фейки о Вооруженных силах РФ.

В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский лидер подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022