Заявка на систему

Фундаментальное, можно сказать — мировоззренческое — выступление Владимира Путина на Валдайском форуме. Предметное, конструктивное и нацеленное на поиск реальных путей выхода из нынешнего кризиса, а не на повышение ставок до уровня невозврата. Это речь, адресованная фактически к лидерам всех суверенных государств планеты: давайте строить мир, в котором будет место всем.

Те, кто ожидал на Валдае некоего вызова на очередной раунд конфронтации, наверняка были разочарованы. Но Россия не бросает вызов кому-то, не пытается менять однополярность на двуполярность, одно доминирование на другое. Она лишь отстаивает свое право на существование в справедливом и свободном миропорядке.

Поэтому в центре внимания выступления — мировая система, ее управляемость, основные акторы и принципы.

Характеристика момента от российского лидера: кризис по-настоящему глобальный. И в этой ситуации Запад поставил на кон, фактически, свое мировое господство. Его обеспечивает пресловутый порядок, основанный на правилах, которые пишет сам Запад. При этом непонятно, на чем основаны правила и кем именно они написаны. А оно, похоже, только одно: право главной мировой силы жить без правил. При этом для ее существования нужны ресурсы всего человечества — здесь российский лидер ссылается на слова философа Александра Зиновьева.

Два выхода из кризиса: либо накапливать проблемы и дальше, либо, отодвинув политические распри, сообща заниматься решением глобальных задач. Фактически Путин предлагает Западу отказаться от логики игры с «нулевой суммой», которая, что называется, во всей красе проявилась в ходе конфликта на Украине. На Западе его исходом видят полное крушение либо России, либо Запада. Но это не так ни на Украине, ни в глобальном масштабе: отказ от мирового господства не будет означать разрушения Запада и его достижений.

Российский лидер продемонстрировал, что адресатом его выступления на Валдае стала вся мировая аудитория: он начал с общечеловеческих проблем — климат, культура. История показывает — попытки «отменить» культуру приведут к тому, что «отменят» самих «отменителей». Они исчезнут из человеческой памяти, а Достоевский и Чайковский в ней останутся.

Другой важный тезис — фактическое нежелание Запада соглашаться на демократию в международных отношениях. При этом нынешний миропорядок лицемерно называют либеральным, а на деле он становится все более нетерпимым. Он бьет даже по союзникам США. И попытки подогнать всех под один шаблон обречены на провал. Фактически Путин выступил в роли защитника демократического мироустройства.

Опровергнут и тезис о якобы непреодолимом конфликте ценностей России и Запада. Проблема не в том, что нас, мол, не устраивает все то, что на Западе возвели в ранг ценностей, несмотря на, мягко говоря, спорный характер тех или иных постулатов. Но дело в том, что Россия не стремится навязывать свою точку зрения в качестве единственно верной, в отличие от адептов очередного «единственно верного» учения в истории человечества, каким стал сегодня либерализм в его западном прочтении. Россия не может и не собирается мириться с попытками игнорировать цивилизационное, культурное, религиозное многообразие. И в этом с ней абсолютное мировое большинство.

Возможно ли сделать мировую систему управляемой и эффективной без зависимости от одного центра? Ответ Путина: да!

В этом контексте выступление российского лидера — фактическая заявка России на участие в формировании нового, честного и основанного на праве и справедливости мирового порядка.

Автор — заместитель председателя Совета Федерации

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