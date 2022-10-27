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Путин не увидел необходимости в переносе столицы из Москвы

Путин прокомментировал возможный перенос столицы в центр России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент России Владимир Путин, говоря о возможном переносе столицы в центр страны, заявил, что такие дискуссии ведутся. Однако, по его словам, в этом нет необходимости, так как ментально центр страны ассоциируется с Москвой.

«По поводу переноса столицы. Да, такие разговоры и у нас есть (о переносе столицы в центр России. — Ред.). Но у нас переносили когда-то столицу, и неоднократно было в истории российского государства. Исторически, ментально центр России ассоциируется с Москвой. И, на мой взгляд, какой-то необходимости нет», — сказал он на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По словам президента, есть проблемы в развитии Москвы как мегаполиса. Но под руководством мэра города Сергея Собянина эти проблемы решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира, считает глава государства. Он добавил, что Собянин многое сделал для того, чтобы создать комфортные условия для жителей столицы и туристов.

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3 февраля стало известно, что Организация Объединенных Наций признала Москву лучшим мегаполисом мира в категориях «качество жизни» и «развитие инфраструктуры». В общем мировом рейтинге, в котором приняли участие 29 мегаполисов, Москва заняла третье место. Лидером в списке стал Сингапур, следом за ним идет Торонто.

24 января сообщалось, что Москва возглавила рейтинг регионов России по индексу экономического потенциала, согласно исследованию Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). В числе критериев исследования фонд учитывал размер уплаченных НДС, уровень среднемесячной зарплаты по региону, а также совокупную прибыльность предприятий и организаций субъекта.

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