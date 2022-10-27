Путин назвал Эрдогана сильным лидером, который не позволит сесть себе на шею

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — крепкий и сильный руководитель, который руководствуется интересами собственного государства и не позволяет третьим странам влиять на его решения. Такую оценку турецкому лидеру дал президент РФ Владимир Путин ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» 27 октября.

Журналисты поинтересовались у президента, не изменилось ли его отношение к Эрдогану за последнее время.

«У нас очень много совпадающих векторов взаимных интересов. Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и не руководствуется интересами третьих стран. То же и в диалоге с нами. Турецкие коллеги — непростые партнеры, но в спорах и диалогах мы достигаем общих решений», — ответил Путин.

По его словам, именно опора на собственные интересы повлияла на согласие Турции в вопросе создания газового хаба в стране.

24 октября Эрдоган сообщил о договоренности с Путиным о создании газового хаба в Турции. Он отметил, что Европа может использовать газ РФ через Турцию.

17 октября турецкие власти призвали поддержать Анкару в создании международного газового хаба. Как отметил официальный представитель правящей в стране партии Омер Челик, Турция готова к выполнению миссии в вопросе ее превращения в энергетическую базу Европы.

До этого, 16 октября, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что благодаря новому турецкому хабу можно будет перенаправить все выпавшие из-за терактов на «Северных потоках» объемы газа.

14 октября Эрдоган сказал, что Анкара примет все меры для обеспечения безопасности газового хаба. По словам президента Турции, международный газовый хаб будет создан в кратчайшие сроки в европейской части страны — Фракии. Он напомнил, что национальный хаб в Турции уже построен.