Противопожарные системы обновят в школах Новосибирской области
В школах Новосибирской области модернизируют системы противопожарной безопасности. Об этом замминистра образования региона Юрий Савостьянов сообщил в ходе пресс-конференции.
Во всех образовательных учреждениях уже действуют автоматизированные системы противопожарной безопасности и пожарного мониторинга, которые автоматически передают сигнал в пожарную службу в случае опасности. Однако данные системы необходимо модернизировать, заявил Савостьянов.
«В прошлом и этом году на эти цели уже направлено 60 млн рублей, на следующий год в бюджет заложены более крупные суммы, которые пойдут на замену систем пожарной безопасности, отвечающих более современным требованиям», — цитирует замминистра издание VN.ru.
Работа по замене оборудования рассчитана на несколько лет.