Эксперт рассказал о нюансах получения выплат за неиспользованный отпуск

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала «Известиям» 29 октября, кто может рассчитывать на денежную компенсацию взамен неиспользованного отпуска и как ее можно получить.

Она пояснила, что, согласно Трудовому кодексу, каждому сотруднику положен оплачиваемый отпуск в течение 28 дней. Такой отпуск, называющийся основным, является обязательным для работника и его нельзя заменить денежной выплатой. Даже при отказе работника от отдыха или вынужденного возвращения к рабочим обязанностям.

Но в трудовом законодательстве существует две ситуации, когда сотрудник может получить компенсацию за неиспользованный отпуск: увольнение из компании и наличие дополнительного отпуска, превышающего 28 дней, отметила специалист.

«При увольнении сотрудника работодатель обязан выплатить ему компенсацию за неиспользованный отпуск. Такая выплата доступна всем работникам, которые отдыхают меньше положенного времени или переносят его часть на следующий год. То есть у них накопились неиспользованные дни для отдыха. При этом стоит отметить, что работодатель не может не отпускать сотрудника в отпуск два года подряд. Поэтому у работника не получится пропускать отдых в течение всего трудоустройства, а затем получить выплату за все время. Исключением при переносе отпуска более одного раза является ситуация, когда с согласия сотрудника отпуск переносится на следующий год из-за веских причин, например специалист оказался единственным врачом в отделении», — сказала Санина.

Она также сообщила, что некоторые категории сотрудников помимо основного времени для отдыха имеют дополнительный отпуск. Благодаря этому в течение года им доступно большее количество дней. К категориям таких сотрудников относятся: трудящиеся в опасных или вредных условиях; трудящиеся в районах Крайнего Севера; инвалиды; трудящиеся с ненормированным графиком; педагоги; медицинские работники; подвергшиеся радиационному заражению во время ЧАЭС; спортсмены и тренеры; служащие органов внутренних дел; беременные; несовершеннолетние.

Санина добавила, что продолжительность их дополнительного отпуска отличается и регулируется Трудовым кодексом и федеральными законами. Например, учителя могут отдыхать до 56 календарных дней, а госслужащие — от 1 до 10 дней сверх основного отпуска в зависимости от стажа.

«Такие сотрудники могут написать заявление с просьбой о выплате денег взамен дополнительного отдыха сверх положенных 28 дней. Однако окончательное решение о компенсации средств или отправке в отпуск принимает работодатель. Но и для этих категорий работников есть ограничения. Беременные, несовершеннолетние и сотрудники, трудящие в опасных или вредных условиях, не могут заменять отпуск денежной компенсацией. Такие работники, как и те, кто имеет 28-дневный отдых, могут получить выплаты только в случае увольнения», — заключила эксперт.

В августе психолог, врач-эндокринолог Антон Поляков сообщил, что организм начинает накапливать ресурсы только на третьей неделе отдыха, поэтому полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 календарных дней.