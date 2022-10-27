Еще несколько участков изымут под Вознесенский тракт в Казани
В Казани для строительства Вознесенского тракта изымут еще несколько земельных участков. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на документацию на портале горисполкома.
Из постановления властей следует, что вместе с землей под изъятие попадает недвижимое имущество, расположенное на этой территории. Площадь изымаемых участков на данный момент неизвестна.
Власти Казани уже неоднократно изымали земельные участки для строительства Вознесенского тракта. В мае в перечень попала земля на улице Бахтизина в поселке Вознесенское.
Строительство Вознесенского тракта началось в августе 2021 года. Его общая протяженность составит 11,7 км. Дорога станет дублером Мамадышского тракта и протянется от проспекта Победы до трассы М-7 «Волга».
В июле 2022-го стало известно, что дорога будет иметь платные участки.