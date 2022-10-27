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Путин назвал обезличиванием западную модель сотрудничества

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Западная модель сотрудничества — это обезличивание, глобализм — это диктат. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Кризис приобрел глобальный характер»
Выступление Владимира Путина на «Валдае». Основные цитаты

Он отметил, что Россия ориентирована на взаимовыгодное сотрудничество, в то время как Запад «приказывает убить рынки фармацевтики или зерновых культур, убивает местных производителей».

«Они так выстраивают отношения. Происходит захват рынков и ресурсов. Это не прогресс, а закабаление. Прогресс должен сокращать неравенство, это политика России, например. Мы строим АЭС и создаем на месте целую отрасль, даем другим странам возможность совершить прорыв, выйти на новый уровень», — сказал Путин.

Глава государства заявил, что единство человечества не строится по команде, а формируется с бережным отношением к идентичности каждого народа.

По словам Путина, Запад также желает превратить Россию в инструмент для достижения своих политических намерений. Он указал на то, что РФ пыталась выстроить отношения с Западом и НАТО, ее посыл был один — давайте жить дружно.

Помимо этого, российский лидер заявил, что Запад боится появления и развития альтернативных экономических моделей, видя в них угрозу себе. Однако они всё равно будут развиваться, отметил Путин.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что речь Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать.

Президент традиционно встречается с участниками «Валдая» с момента основания международного дискуссионного клуба в 2004 году.

В этом году в дискуссиях принимает участие около 110 экспертов в области политики и экономики из 41 страны мира. Главный лозунг клуба этого года — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Открытие XIX заседания «Валдая» состоялось 24 октября в Москве.

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