Путин назвал обезличиванием западную модель сотрудничества

Западная модель сотрудничества — это обезличивание, глобализм — это диктат. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что Россия ориентирована на взаимовыгодное сотрудничество, в то время как Запад «приказывает убить рынки фармацевтики или зерновых культур, убивает местных производителей».

«Они так выстраивают отношения. Происходит захват рынков и ресурсов. Это не прогресс, а закабаление. Прогресс должен сокращать неравенство, это политика России, например. Мы строим АЭС и создаем на месте целую отрасль, даем другим странам возможность совершить прорыв, выйти на новый уровень», — сказал Путин.

Глава государства заявил, что единство человечества не строится по команде, а формируется с бережным отношением к идентичности каждого народа.

По словам Путина, Запад также желает превратить Россию в инструмент для достижения своих политических намерений. Он указал на то, что РФ пыталась выстроить отношения с Западом и НАТО, ее посыл был один — давайте жить дружно.

Помимо этого, российский лидер заявил, что Запад боится появления и развития альтернативных экономических моделей, видя в них угрозу себе. Однако они всё равно будут развиваться, отметил Путин.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что речь Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать.

Президент традиционно встречается с участниками «Валдая» с момента основания международного дискуссионного клуба в 2004 году.

В этом году в дискуссиях принимает участие около 110 экспертов в области политики и экономики из 41 страны мира. Главный лозунг клуба этого года — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Открытие XIX заседания «Валдая» состоялось 24 октября в Москве.