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Путин заявил о желании Запада превратить РФ в инструмент достижения своих политцелей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Целью давления Запада было превратить Россию в инструмент для достижения своих политических намерений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» 27 октября.

«Цель — сделать Россию более уязвимой, цель — превратить Россию в инструмент для достижения своих собственных геополитических целей. Собственно говоря, это универсальное правило, всех стараются превратить в инструмент, для того чтобы использовать инструменты эти для своих целей», — сказал он.

Глава государства указал на то, что РФ пыталась выстроить отношения с Западом и НАТО.

«Посыл был один: «Давайте перестанем быть врагами, давайте жить дружно, давайте вести диалог, укреплять доверие, а значит, и мир». <…> И что же мы получили в ответ? Получили, коротко говоря, по всем практически основным направлениям возможного сотрудничества [ответ] «нет», — добавил президент.

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Накануне Путин заявил, что конфликтный потенциал в мире и регионе остается высоким. Он указал, что на сегодняшний день возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности. Прежде всего

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это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния.

Ранее, 30 сентября, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что текущая геополитическая обстановка является непредсказуемой, и основная причина этой ситуации заключается в стремлении США сохранить свое господство в мире. В то же время он назвал очевидным тот факт, что возможности США поддерживать свою гегемонию в политической, военной, экономической, идеологической сферах становятся всё более ограниченными.

В тот же день Путин заявил, что Россия — тысячелетнее государство, оно не будет жить по правилам Запада. Российский лидер обратил внимание на то, что в последнее время Запад только и говорит о том, что «отстаивает порядок, основанный на правилах», однако эти правила никто не видел и ни с кем не согласовывал.

3 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.

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