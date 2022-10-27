Установлен виновник разлива нефти на Волге в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде установили причину и виновника разлива нефти на Волге. Административное дело возбудили в отношении владельца судна, севшего на мель. Из-за ЧП произошел разлив нефтепродуктов, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Ведомство провело проверку после ЧП. Выяснилось, что капитан не прошел предварительную подготовку по программам управления маломерным судном.
Судовладельцу внесли представление об устранении недочетов. В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело по статье КоАП «Нарушение правил эксплуатации судов», пишет ИА «НьюсНН».
Инцидент произошел 12 октября в районе Стрелки в Нижнем Новгороде. Судно «Примерный-11» привлекли для определения границ судового хода. Катер сел на мель, из-за этого произошел разлив топлива.
При этом в «Администрации волжского бассейна внутренних водных путей», на балансе которого был катер, утверждали, что никакой утечки не было. Однако анализ проб воды показал значительное превышение по нефтепродуктам — до 26 раз. Ущерб был оценен в 45 тыс. рублей.