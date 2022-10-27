Путин указал на различие христианского и агрессивного Запада

Существует два Запада — христианский и агрессивный, с которым Россия никогда не будет мириться. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Россия, будучи самостоятельной самобытной цивилизацией, никогда не считала себя врагом Запада. <...> Есть христианский Запад, есть агрессивный, с которым Россия никогда не смирится», — сказал он.

Президент напомнил, что раньше с Вашингтоном не спорили, а сегодня это нормальная практика, несмотря на попытки США надавить на всех.

«За гегемонию Западу придется платить всё большую и большую цену», — добавил Путин.

Президент отметил, что «Россия, будучи самостоятельной самобытной цивилизацией, никогда не считала себя врагом Запада.

Как добавил российский лидер, альтернативные экономические модели — прямая угроза Западу, но такие модели обязательно будут развиваться. Путин подчеркнул, что в мире могут возникнуть альтернативные экономические модели, более эффективные и привлекательные, чем те, что есть.

Также Путин обратил внимание, что новый миропорядок должен быть основан на праве быть свободным и справедливым. Россия не хочет быть новым гегемоном, но отстаивает свое право на существование, отметил президент.

Глава государства традиционно встречается с участниками «Валдая» с момента основания клуба в 2004 году. Первое заседание состоялось в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай, которое дало мероприятию название.