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Ford намерен снять с производства минивэны Galaxy и S-Max

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rober Solsona
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Компания Ford намерена снять с производства две самые просторные модели — минивэны Galaxy и S-Max, которые после окончания производства прямой замены не получат, так как производитель решил выпускать только электрические машины. Об этом 27 октября сообщил портал Motor1.

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Еще двум популярным моделям с традиционными двигателями — минивэнам Galaxy и S-Max — в Ford приготовили скорую отставку. Машины прекратят выпускать весной 2023 года. Производитель уже сообщил, что новые заказы на минивэны, которые пока производят на заводе в Испании, больше не принимаются.

В Ford четко придерживаются стратегии марки на скорый переход к производству только электрических машин.

Первый минивэн Ford Galaxy появился в 1995 году. Машина была разработана совместно с Volkswagen Group и продавалось также под брендами Volkswagen Sharan и Seat Alhambra. Вторая генерация модели дебютировала в 2006-м, Galaxy перебрался на платформу, на которой выпускали семейство Ford Mondeo. Переход на новую платформу был ознаменован выпуском более спортивного минивэна, модели S-Max.

В общей сложности компания продала свыше 820 тыс. Galaxy и около 520 тыс. S-Max. В 2019 году в Ford вынашивали планы заменить Galaxy, S-Max и Mondeo одной моделью, кроссовером, сделанным на базе последнего Ford Foсus, но этим планам тоже было не суждено сбыться.

26 октября стало известно, что Ford прекратит выпуск компактной модели Ford Fiesta, которую будут выпускать на немецком заводе компании только до июня 2023 года. Освободившиеся площади затем используют для производства электрокроссовера Puma с запасом хода в 500 км. Эксперты предположили, что новый электрокар по технической части будет схож с моделью Volkswagen ID.4.

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