Даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов. Сегодня же Запад во всех «грехах» обвиняет Россию. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин 27 октября.

«Вот чего из России происходит — происки Кремля. На себя-то посмотрите. Хоть мозгами пошевелите. Поинтереснее что-то сочините. Нельзя же всё сваливать на козни Кремля», — сказал он на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент отметил, что такую ситуацию предрек писатель Федор Достоевский, живший в XIX веке.

«Один из героев «Бесов» так описал светлое будущее: «Выходя из безграничной свободы, я заканчиваю безграничным деспотизмом». Другой герой говорит, что общество не нуждается в талантах. К этому и приходят наши западные оппоненты. Что это, как не современная культура отмены?» — заявил Путин.

29 августа более 50 человек приняли участие в акции протеста против концерта российской оперной певицы Анны Нетребко в немецком Кельне. Приехавшая с Украины певица Мариана Садовска выразила сожаление, что Нетребко разрешают выступать в филармонии, и назвала исполнительницу музой Владимира Путина.

Ранее, 26 июля, Эстония запретила российской группе «Руки вверх» въезд на территорию страны сроком на пять лет. Как пояснил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, запрет связан с концертной деятельностью коллектива в поддержку РФ.

1 июня МИД Латвии пожизненно запретил въезд в страну 34 российским артистам. В черный список попали деятели культуры, поддерживающие российскую спецоперацию по защите Донбасса. Среди них — Дмитрий Дюжев, Александр Олешко, Дмитрий Харатьян, певцы Олег Газманов и Лариса Долина и многие другие.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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