Цена нефти Brent выросла до $95 за баррель впервые с 14 октября
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $95 за баррель впервые с 14 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 27 октября.
Согласно данным на 16:30, стоимость Brent выросла на 1,29%, достигнув отметки $95 за баррель. К 16:56 рост замедлился до 0,7%, и на тот момент стоимость составляла $94,45 за баррель.
Страны ОПЕК+ 5 октября приняли решение о сокращении с ноября добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку. В ближайший месяц, по прогнозам аналитиков, цена может вырасти до $100 за баррель.
Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с ноября направлено на стабилизацию нефтяного рынка.
По словам вице-премьера РФ Александра Новака, исходя из этого, в 2022 году Россия добудет порядка 530 млн т нефти и газового конденсата, в 2023-м — 490 млн т.
Белый дом, в свою очередь, сообщил, что президента США Джо Байдена разочаровало «недальновидное» решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, он намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.