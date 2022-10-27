Bloomberg предупредило об изоляции Тайваня в случае эскалации конфликта с КНР

Тайвань может оказаться изолированным от всего мира в случае эскалации конфликта с Китаем и повреждения своей инфраструктуры связи, в частности подводных кабелей, которая соединяет остров с Интернетом. Об этом в четверг, 27 октября пишет агентство Bloomberg.

Как сообщает агентство, слабо место острова — 14 подводных кабелей, многие из которых немногим шире садового шланга. Их протяженность — тысячи километров, и они напрямую связывают азиатские страны, включая Китай, с США и другими частями света.

«Подводные кабели — это серьезная ахиллесова пята Тайваня», — цитирует Bloomberg исполнительного директора тайваньского сетевого информационного центра, некоммерческой организации, частично принадлежащей правительству Тайваня, Кенни Хуанга.

В публикации отмечается, что правительство Тайваня стремится к обеспечению защиты своих коммуникаций и быстрому реагированию на потерю доступа в случае конфликта или стихийного бедствия.

«Мы понимаем, что независимо от того, подвергается ли Тайвань военной агрессии или сталкивается с чрезвычайными ситуациями, такими как стихийные бедствия, очень важно поддерживать качественную и мгновенную связь», — заявил министр цифровых технологий Тайваня Одри Тана, пишет агентство.

В долгосрочной перспективе, по словам Танга, Тайвань намерен улучшить доступ к спутниковой связи. На острове, по словам министра, уже разработано предложение по использованию высокоскоростных спутниковых систем в чрезвычайных ситуациях.

Ранее в этот день в Китае заявили о росте напряженности и повышении риска возникновения конфликта в Тайваньском проливе из-за действий США, поставляющих Тайваню оружие.

20 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты будут защищать Тайвань в случае агрессии со стороны Китая. Он добавил, что США стремятся делать всё возможное, чтобы Тайвань был в состоянии эффективно защищаться от агрессии.

22 октября Коммунистическая партия Китая (КПК) по итогам XX съезда одобрила внесение в партийный устав положения о противодействии независимости Тайваня. Кроме того, Компартия внесла в устав задачу по преобразованию Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в вооруженные силы передового мирового уровня.

15 октября официальный представитель XX съезда КПК Сунь Ели заявил, что КНР не исключает использования силы для решения тайваньского вопроса, но она против сторонников независимости острова и вмешивающихся извне сил. По его словам, задачей Пекина является мирное воссоединение, по этой причине жителям Тайваня беспокоиться не о чем.

Ранее, 19 сентября Китай сделал предупреждение Соединенным Штатам и выразил протест в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о Тайване. Американский лидер тогда отметил, что Штаты не поощряют Тайвань к обретению независимости от КНР, однако США будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с Китаем.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.